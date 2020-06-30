Божович согласился на двукратное уменьшение суммы неустойки за увольнение из "Крыльев Советов"

Теги крылья советовмиодраг божович

Божович согласился на двукратное уменьшение суммы неустойки за увольнение из "Крыльев Советов"

Бывший наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович согласился в два раза снизить сумму компенсации за досрочное расторжение контракта с самарским клубом.

Черногорский специалист мог претендовать на 24 миллиона рублей, но, по информации "РБ-Спорт", его устроила и 12-миллионная неустойка.

52-летний Божович возглавлял "Крылья" с октября 2018 года. Его преемником стал Андрей Талалаев.

Самарцы по итогам 24 туров занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Талалаев провел первую тренировку с "Крыльями Советов". | http://soccernews.ru
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