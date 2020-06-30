Божович согласился на двукратное уменьшение суммы неустойки за увольнение из "Крыльев Советов"

Бывший наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович согласился в два раза снизить сумму компенсации за досрочное расторжение контракта с самарским клубом.

Черногорский специалист мог претендовать на 24 миллиона рублей, но, по информации "РБ-Спорт", его устроила и 12-миллионная неустойка.

52-летний Божович возглавлял "Крылья" с октября 2018 года. Его преемником стал Андрей Талалаев.

Самарцы по итогам 24 туров занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

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