Божович: "Телефоны - как наркотики, футболисты не могут без них"

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Божович: "Телефоны - как наркотики, футболисты не могут без них"Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович рассказал о том, как воспитывают футболистов на Балканах.

"Эти люди очень талантливы для игр с мячом. Это не только футбол: баскетбол, волейбол, гандбол. Но в этих странах не такие деньги, как в России. Наши игроки переезжают сюда из-за финансовых вопросов. А из России уходить не хотят. Сейчас у нас всё меньше хороших игроков. Думаю, что всё испортили смартфоны. Все сейчас сидят с телефонами, смотрят в него, как под гипнозом. Соцсети портят жизнь молодым людям. У нас раньше ничего не было, кроме мяча. Телефоны эти — как наркотики. Футболисты ни секунды не могут без них. Если могли бы бегать на поле с телефоном, бегали бы.

Я не пользуюсь ничем. Раньше у меня был Инстаграм, чтобы посмотреть на своих детей. Думаю, что соцсети — это очень плохо. Никто ни с кем не дружит, не разговаривает", - сказал он.

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