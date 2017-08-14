Божович: "Трудно сказать, почему упустили победу над "Уралом"

Теги миодраг божовичарсенал тулаурал

Божович: "Трудно сказать, почему упустили победу над "Уралом"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович поделился эмоциями после матча шестого тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

"Трудно сказать, почему упустили победу над "Уралом". Вроде бы дважды забили и хорошо играли. Сложно это комментировать. Это футбол" - сказал Божович.

Не пропустите видеообзор матча "Арсенал Тула" – "Урал". | http://soccernews.ru

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