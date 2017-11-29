Божович: "Тульский "Арсенал" даст бой "Спартаку"
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович рассуждает о предстоящем матче 19-го тура со "Спартаком".
"Хорошие ожидания, потому что "Спартак" - хороший раздражитель. Ожидаю, что перед своими болельщиками дадим бой. Среди травмированных у нас Шевченко. Не знаю, насколько сейчас готов Альварес, который был травмирован. В холодную погоду не так приятно работать, как в хорошую погоду, но условия для работы нормальные. Здесь работает подогрев.
Не знаю, откуда возникли слухи о моём возможном уходе в "Краснодар". Честно говоря, я ни с кем не разговаривал. Не думаю, что это может влиять на команду. Слухи слухами", - сказал Божович в интервью клубному телевидению.
Матч "Арсенал" - "Спартак" состоится 1 декабря и начнется в 19:30 мск.
Стоит отметить, что "Арсенал" дважды играл со "Спартаком" в Туле и оба раза добивался победы (1:0 и 3:0).
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|ЦСКА Москва
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|Уфа
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|Арсенал Тула
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|10
|Ростов
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|Амкар
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