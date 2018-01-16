Божович: "Тульский "Арсенал" способен на большие победы"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович рассказал о настрое команды после зимнего перерыва.

"Вступаем в новый год с оптимизмом. Осенью мы доказали, что способны на большие победы. Чтобы развить успех, надо ещё много трудиться" - цитирует Божовича официальный сайт "канониров".

Напомним, что по итогам 20 туров "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 25 очков.

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