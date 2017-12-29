Божович: "У "Црвены Звезды" и ЦСКА равные шансы на успех"
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович оценил шансы ЦСКА и и его бывшего клуба "Црвены Звезды" в матчах 1/16 финала Лиги Европы.
"Победа "Црвены Звезды" над ЦСКА зависит от того, сумеет ли клуб сохранить состав. Впрочем тоже самое относится и к ЦСКА. Шансы команд равные, особенно, если учитывать тот факт, что у обеих команд эти матчи будут первыми после зимнего перерыва.
В первом матче "Звезда" будет фаворитом благодаря атмосфере домашнего стадиона. Было бы лучше, чтобы в Белграде игрался ответный матч, но таковы правила", - приводит слова Божовича "Спортски журнал".
Напомним, первый матч пройдет в Сербии 13 февраля, ответный - 21 февраля в Москве.
Не пропустите: Стадион ЦСКА получил новое название. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В гости к аутсайдеру за тремя очками: "Ювентус" встретится с "Вероной"
-
Вернуться на победный путь: "Интер" принимает "Лацио"
-
Шанс все исправить: "Манчестер Юнайтед" против "Саутгемптона"
-
Завершая календарный год "дубль два": "Челси" принимает "Сток Сити"
-
Предновогодняя охота на "лис": "Ливерпуль" ожидает приезда "Лестера"
Лента новостей
-
"Арсенал" вступает в борьбу за лидера "Кристал Пэлас"
-
Моуринью попросил журналистов не переиначивать его слова
-
Мозес заключил пари с Маркосом Алонсо
-
Самба Соу продлил соглашение с "Динамо"
-
Батленд сделал выбор между "Ливерпулем" и "Челси"
-
Буффон назвал форвардов с лучшим голевым чутьем
-
"Реал" вышел из отпуска
-
Лемар отказался покидать "Монако" в январе
-
Станкович прокомментировал предстоящий матч между "Интером" и "Лацио"
-
"Челси" близок к подписанию Баркли
-
Топ-10 игроков 2017 года
-
Оуэн сделал прогноз на матч "Ливерпуль" - "Лестер"
-
"Барселона" интересуется хавбеком "Байера"
-
"Барселона" намерена продлить контракты с двумя игроками
-
"Милан" получил выгодное предложение по Доннарумме
-
Конте прокомментировал решение Азара отклонить предложение "Челси" ради перехода в "Реал"
-
Гендир "Атлетико": "Коке уже имел предварительное соглашение с "Реалом"
-
Зидан определился со своим первым летним подписанием
-
Клопп прокомментировал возможную продажу Коутиньо из-за прихода Ван Дейка
-
Суперкомпьютер спрогнозировал результаты Чемпионата Мира
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|11
|2
|Астана
|6
|10
|3
|Славия Прага
|6
|8
|4
|Маккаби Тель-Авив
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|13
|2
|Партизан
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|6
|4
|Шкендербеу
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|6
|10
|2
|Лудогорец
|6
|9
|3
|Истанбул ББ
|6
|8
|4
|Хоффенхайм
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|6
|11
|2
|АЕК
|6
|8
|3
|Риека
|6
|7
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|6
|14
|2
|Лион
|6
|11
|3
|Эвертон
|6
|4
|4
|Аполлон
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|6
|11
|2
|Копенгаген
|6
|9
|3
|Шериф
|6
|9
|4
|Злин
|6
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Виктория Плзень
|6
|12
|2
|Стяуа Бухарест
|6
|10
|3
|Лугано
|6
|9
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|13
|2
|Црвена Звезда
|6
|9
|3
|Кельн
|6
|6
|4
|БАТЭ
|6
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|12
|2
|Марсель
|6
|8
|3
|Коньяспор
|6
|6
|4
|Витория Гимарайнш
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|6
|11
|2
|Эстерсунд ФК
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|6
|6
|4
|Герта
|6
|5
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|6
|13
|2
|Ницца
|6
|9
|3
|Зульте-Варегем
|6
|7
|4
|Витесс
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|16
|2
|Реал Сосьедад
|6
|12
|3
|Русенборг
|6
|5
|4
|Вардар
|6
|1