Божович: "У "Црвены Звезды" и ЦСКА равные шансы на успех"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович​ оценил шансы ЦСКА и и его бывшего клуба "Црвены Звезды" в матчах 1/16 финала Лиги Европы.

"Победа "Црвены Звезды" над ЦСКА зависит от того, сумеет ли клуб сохранить состав. Впрочем тоже самое относится и к ЦСКА. Шансы команд равные, особенно, если учитывать тот факт, что у обеих команд эти матчи будут первыми после зимнего перерыва.

В первом матче "Звезда" будет фаворитом благодаря атмосфере домашнего стадиона. Было бы лучше, чтобы в Белграде игрался ответный матч, но таковы правила", - приводит слова Божовича "Спортски журнал".

Напомним, первый матч пройдет в Сербии 13 февраля, ответный - 21 февраля в Москве.

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