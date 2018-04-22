Божович: "У нас были очень хорошие моменты в первом тайме, мы должны были вести 3:1 или 4:1"

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Божович: "У нас были очень хорошие моменты в первом тайме, мы должны были вести 3:1 или 4:1"

Наставник тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал ничью с "Зенитом" (3:3).

"Наверняка удаление так повлияло на концовку. С "Зенитом" тяжело играть, когда у вас на одного футболиста меньше. Ребята - молодцы, в концовке даже не было видно, что мы вдесятером. У нас возникали хорошие моменты, но, к сожалению, не реализовали их.

Не было ли мысли заменить Горбатенко, у которого была карточка? Чтобы избежать удаления Горбатенко, надо было поменять арбитра. Я не мог поменять судью. Почему всё время обращался к арбитрам? Это были игровые эпизоды. Я общался с боковыми.

У нас были очень хорошие моменты в первом тайме, мы должны были вести 3:1 или 4:1. С этой точки зрения можно сказать, что потеряли очки. Но по ходу игры мы уступали, поэтому, думаю, всё-таки заработали очко" - приводят слова Божовича российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Арсенал" - "Зенит". | http://soccernews.ru

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