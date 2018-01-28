Божович: "Вполне вероятно, что Дзюба приедет в "Арсенал" в течение ближайших нескольких дней"

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Божович: "Вполне вероятно, что Дзюба приедет в "Арсенал" в течение ближайших нескольких дней"
Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович подтвердил информацию о том, что тульский клуб может усилиться нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой

"Вполне вероятно, что Дзюба приедет к нам в течение ближайших нескольких дней. Недавно позвонил ему и сказал, что если у него есть возможность уйти в аренду, то пусть приходит к нам. Он ответил, что ему нужно время подумать. С тех пор мы больше пока не связывались. 

Не думаю, что Дзюба задвинет Джорджевича в запас. Мы часто играем в два нападающих, Лука может сыграть как на фланге, так и в оттяжке. Плюс есть Кангва. Мы должны иметь вариативность в атаке, чтобы менять расстановку", - приводят слова Божовича российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "канониры" арендуют форварда на полгода без права выкупа. В этом сезоне 29-летний Дзюба провел за "Зенит" 24 матчей и забил 2 гола.

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