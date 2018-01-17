Божович: "Выход российского клуба из группы ЛЧ станет вообще скоро сродни чуду"

Теги миодраг божовичарсенал тула

Божович: "Выход российского клуба из группы ЛЧ станет вообще скоро сродни чуду"Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал стремительной рост трансферной стоимости футболистов.

Специалист считает, что из-за несопоставимости бюджетов российским клубам будет всё тяжелее выступать в Лиге чемпионов.

"В Лиге чемпионов российским командам будет очень тяжело. Выход из группы станет вообще скоро сродни чуду. Турнир превратится в некий пул богатых команд. У "Спартака", ЦСКА и "Зенита" таких денег нет", - сказал он.

Читайте: Божович: "Тульский "Арсенал" способен на большие победы" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов