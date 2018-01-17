Божович: "Выход российского клуба из группы ЛЧ станет вообще скоро сродни чуду"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал стремительной рост трансферной стоимости футболистов.

Специалист считает, что из-за несопоставимости бюджетов российским клубам будет всё тяжелее выступать в Лиге чемпионов.

"В Лиге чемпионов российским командам будет очень тяжело. Выход из группы станет вообще скоро сродни чуду. Турнир превратится в некий пул богатых команд. У "Спартака", ЦСКА и "Зенита" таких денег нет", - сказал он.

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