Божович: "Выиграли у "Уфы" по делу"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович дал комментарии после победы над "Уфой" в матче 25-го тура чемпионата России.

"Мы очень рано забили и я подумал, что сейчас всё будет хорошо. Но после этого гола следующие 15 минут мы очень плохо играли и "Уфа" сумела сравнять счёт. Но после этого, думаю, что мы были лучше и создали больше хороших моментов. Выиграли по делу. В какой-то момент мы начали делать очень много длинных передач на Дзюбу. А мы - команда, которая может играть в хороший, техничный футбол, которая может пасовать между собой. Где-то 15-20 минут мы вообще не пытались что-то сделать. Просто грузили на Дзюбу" - сказал Божович.

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