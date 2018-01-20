Божович заинтересован в подписании полузащитника "Динамо"

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Божович заинтересован в подписании полузащитника "Динамо"

Полузащитник московского "Динамо" Александр Сапета может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна.

Как сообщают российские СМИ, в подписании 28-летнего футболиста заинтересован главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович.

В этом сезоне Сапета сыграл за "Динамо" 13 матчей, результативными действиями не отличался.

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