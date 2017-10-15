Божович: "Зенит" играл лучше, а выиграл "Арсенал"



Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал победу своей команды над "Зенитом" (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

"Зенит" был лучше, у них были лучшие моменты. Но мы ждали и рассчитывали на то, что у нас будет чуть-чуть удачи. Ребята ждали своего момента и дождались. "Зенит" играл лучше, а мы выиграли, нам нужны были очки. Разные задачи у них, и у нас", - сказал Божович в эфире телеканала "Наш футбол".

Эта победа стала для "Арсенала" второй подряд и клуб поднялся на 9 место в Премьер-лиге.

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