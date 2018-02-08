BQ выпустил смартфон с эмблемой и символикой "Спартака"



Компания BQ совместно со "Спартаком" выпустила смартфон, сообщает официальный сайт клуба.

Модель носит название BQ Advance Spartak Edition, выполнена в красном цвете, на задней крышке рельефный принт спартаковского гладиатора и эмблема "красно-белых".

В телефоне установлено официальное приложение "Спартака" и клубный гимн в качестве мелодии звонка.

Стоимость смартфона в официальном магазине "Спартака" составляет 9490 рублей.

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