"Брага" арендовала защитника "Манчестер Сити"

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"Брага" арендовала защитника "Манчестер Сити"

Фото твиттер "Браги"

"Брага" на своём официальном сайте объявила о переходе правого защитника "Манчестер Сити" Иана Коуто.

Португальский клуб взял в аренду 19-летнего футболиста до завершения сезона 2021/22.

Прошлым летом "горожане" купили бразильского фулбека за 6 миллионов евро и  отправили его в аренду в "Жирону".

Коуто связан с "Манчестер Сити" контрактом до июня 2025 года.

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