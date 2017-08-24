"Брага", "Атлетик", "Милан" и "Марсель" вышли в групповой этап Лиги Европы, "Аякс" покинул турнир

Завершились ещё пять матчей четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы. Неожиданно вылетел из турнира прошлогодний финалист амстердамский "Аякс", который не сумел пройти норвежский "Русенборг". Без особых проблем завоевали путёвки в групповой этап ЛЕ "Брага", "Атлетик", "Милан" и "Марсель".

"Брага" (Португалия) – "Хафнарфьордур" (Исландия) - 3:2, первый матч - 2:1.

Голы: Бедварссон, 16 - 0:1, Диаш, 39 - 1:1, Бедварссон, 51 - 1:2, Диаш, 80 - 2:2, Диего Соуза, 90 - 3:2.

"Брага": Матеус, Бруно Виана, Жефферсон, Эшгайю, Раул Силва, Вукчевич, Данило, Орта (Фабиу Мартинш, 78), Бруну Шадаш (Франсержио, 90), Диаш, Стоилькович (Диего Соуза, 71).

"Хафнарфьордур": Нильсен, Думбия, Видарссон, Бедварссон, Гудмундссон, Паульссон, Видарссон, Кроуфорд (Видарссон, 87), Гуднасон (Вальдимарссон, 87), Леннон, Бьорнссон (Дворнекович, 67).



"Атлетик" (Испания) – "Панатинаикос" (Греция) - 1:0, первый матч – 3:2.

Гол: Муниаин, 22 - 1:0.

"Атлетик": Яго Эррерин, Эчейта, Баленсиага, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Сан Хосе, Беньят (Микель Рико, 74), Кордоба, Сусаета (Иньяки Уильямс, 65), Муниаин (Акече, 80), Адурис.

"Панатинаикос": Влаходимос, Коловециос, Кутрубис, Йоханссон, Кабесас (Молинс, 67), Хульт, Курбелис, Зека, Лод (Альтман, 66), Лусиано, Чавес (Донис, 74).



"Русенборг" (Норвегия) – "Аякс" (Голландия) - 3:2, первый матч - 1:0.

Голы: Бендтнер, 25 - 1:0, Юнес, 60 - 1:1, Шене, 61 - 1:2, Адегбенро, 80 - 2:2, Адегбенро, 89 - 3:2.

"Русенборг": Хансен, Бьордаль, Шелвик, Мелинг, Йенсен, Конрадсен, Мидтше, Лундему (Вильхьяльмссон, 58), Евтович (Адегбенро, 68), де Ланле, Бендтнер.

"Аякс": Онана, де Лигт, Дейкс, Велтман, Виргевер, Шене, ван де Бек (Хунтелар, 46), Клюйверт (Черны, 38), Зиеш, Юнес, Дольберг (Зефейк, 78).



"Шкендия" (Македония) – "Милан" (Италия) - 0:1, первый матч – 0:6.

Гол: Кутроне, 13 - 0:1.

"Шкендия": Захов, Текья, Цуцули, Челикович, Бейтулаи, Алими, Тодоровски (Мурати, 79), Тотре (Фазлагич, 88), Хасани, Ибраими, Радески (Абдурахими, 73).

"Милан": Сторари, Бонуччи, Романьоли (Абате, 46), Антонелли, Сапата, Дзанеллато, Маури, Локателли (Габбия, 73), Калабрия, Кутроне (Сусо, 58), Андре Силва.



"Марсель" (Франция) – "Домжале" (Словения) - 3:0, первый матч – 1:1.

Голы: Жермен, 28 - 1:0, Жермен, 56 - 2:0, Товен, 85 - 3:0.

"Марсель": Манданда, Рами (Сертич, 25), Эвра, Сакаи, Роланду, Сансон, Луис Густаво, Товен, Лопес (Замбо-Ангисса, 63), Окампос (Дория, 82), Жермен.

"Домжале": Милич, Блажич, Клеменчич, Широк, Балковец, Ибричич, Хусмани, Ветрих (Гнезда-Черин, 83), Репас, Бизяк (Жужек, 65), Фирер (Ожболт, 75).

Не пропустите: "Фенербахче" и загребское "Динамо" вылетели из Лиги Европы, "Лудогорец", АЕК, "Аполлон" и "Партизан" добыли путёвки в групповой этап. | http://soccernews.ru