"Брага" – "Бенфика" - 1:3 (обзор)

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"Брага" – "Бенфика" - 1:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 18-го тура чемпионата Португалии между "Брагой" и "Бенфикой".

Не пропустите: "Бенфика" в гостях переиграла "Брагу", "Пасуш де Феррейра" и "Маритиму" сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Порту 17 45
2 Бенфика 18 43
3 Спортинг Лиссабон 17 43
4 Брага 18 37
5 Маритиму 18 28
6 Рио Аве 17 27
7 Дешпортиво Чавес 18 26
8 Витория Гимарайнш 18 23
9 Боавишта 17 21
10 КД Тондела 17 19
11 Белененсиш 17 19
12 Портимоненсе 17 18
13 Фейренсе 17 17
14 Пасуш де Феррейра 18 15
15 Дешпортиво Авеш 17 14
16 Морейренсе ФК 17 14
17 Витория Сетубал 17 12
18 Эшторил 17 12
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