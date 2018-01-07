"Брага" дома взяла верх над "Риу Аве"

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"Брага" дома взяла верх над "Риу Аве"

В рамках 17-го тура чемпионата Португалии "Брага" на своём поле одержала непростую победу над "Риу Аве" со счётом 2:1.

"Брага" – "Риу Аве" - 2:1

Голы: Орта, 19 - 1:0, Жоау Новайш, 42 - 1:1, Фабиу Мартинш, 83 - 2:1.

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