"Брага" дома взяла верх над "Риу Аве"

В рамках 17-го тура чемпионата Португалии "Брага" на своём поле одержала непростую победу над "Риу Аве" со счётом 2:1.

"Брага" – "Риу Аве" - 2:1

Голы: Орта, 19 - 1:0, Жоау Новайш, 42 - 1:1, Фабиу Мартинш, 83 - 2:1.

Не пропустите: "Спортинг" объявил о переходе Вендела. | http://soccernews.ru