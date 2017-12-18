"Брага" хочет перехватить трансферную цель "Краснодара"

Форвард "Тосно" Евгений Марков попал в сферу интересов "Браги", сообщают российские СМИ.

Португальский клуб намерен составить конкуренцию "Краснодару", который также претендует на 23-летнего футболиста.

В этом сезоне Марков сыграл за "Тосно" 21 матч, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу. | http://soccernews.ru