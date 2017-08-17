"Брага" и ПАОК побеждают в своих матчах, "Фенербахче" уступает "Вардару"

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"Брага" и ПАОК побеждают в своих матчах, "Фенербахче" уступает "Вардару"

Представляем результаты матчей раунда плей-офф Лиги Европы.

"Хафнарфьордур" – "Брага" 1:2

Голы: Бьорнссон, 39 - 1:0, Диаш, 62 - 1:1, Стоилькович, 79 - 1:2

"Хафнарфьордур": Нильсен, Оулавссон, Видарссон (Паульссон, 70), Бедварссон, Думбия, Кроуфорд (Вальдимарссон, 75), Видарссон, Д'Уливо, Гуднасон, Леннон, Бьорнссон (Бьорнссон, 87).

"Брага": Матеус, Бруно Виана, Жефферсон, Эшгайю, Раул Силва, Бруну Шадаш (Фабиу Мартинш, 77), Франсержио, Вукчевич, Орта, Диаш (Данило, 84), Ахмед Хассан (Стоилькович, 60).

Предупреждения: Оулавссон (15), Видарссон (28), Вукчевич (58), Паульссон (82), Франсержио (90), Жефферсон (90).


ПАОК – "Эстерсунд" 3:1

Голы: Нури (пен), 21 - 0:1, Лео Матос, 38 - 1:1, Прийович, 77 - 2:1, Прийович (пен), 88 - 3:1

ПАОК: Рей, Креспо, Варела, Леовац, Лео Матос, Шахов (Пелкас, 63), Цимирот, Бисесвар (Педро Энрике, 74), Мак (Атанасиадис, 81), Джалма, Прийович.

"Эстерсунд": Кейта, Петтерссон, Папаяннопулос, Видгрен, Менса, Айеш, Нури, Сема (Джеро, 71), Баширу, Годдос (Бьоркстрем, 81), Мукииби (Бергквист, 72).

Предупреждения: Рей (20), Мукииби (37), Кейта (87).


"Вардар" – "Фенербахче" 2:0

Голы: Барсегян, 20 - 1:0, Топал (аг), 90 - 2:0

"Вардар": Гачевски, Амбарцумян, Барсегян, Грнчаров, Новак, Кояшевич (Джигаури, 67), Спировски, Демири (Брдаровски, 46), Блажевски (Глигоров, 85), Алвес, Николов.

"Фенербахче": Камени, Шкртел, Озбайраклы (Шаэшуэ, 71), Калдырым, Топал, Вальбуэна, Дирар, Соуза, Туфан (Исла, 82), Потук, Кесе (Сольдадо, 64).

Предупреждения: Грнчаров (51), Сольдадо (87).

Удаления: Грнчаров (89), Соуза (90). | http://soccernews.ru

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