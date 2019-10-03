"Брага" и "Слован" не выявили победителя, "Вулверхэмптон" обыграл "Бешикташ"
"Брага" и "Слован" закончили результативной ничьей в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
В другом матче группы K "Вулверхэмптон" минимально переиграл "Бешикташ" - 1:0.
"Брага" - "Слован Бр" - 2:2 (1:1)
Голы: Бруну Виана, 31 - 1:0, Шпорар, 45+4 - 1:1, Галену, 63 - 2:1, Бруну Виана, 87 (в свои ворота) - 2:2.
"Брага": Эсгайю, Бруну Виана, Секейра, Сантуш, Пальинья, А.Орта (Жоау Новаиш, 70), Франсержиу (Руй Фонте, 88), Галену, Эдуарду, Р.Орта (Тринкан, 70), Паулинью.
"Слован Бр": Грейф, Медведев, Сухоцкий (Даниел, 80), Байрич, Абена, Де Марко, Рабиу, Хольман (Любичич, 68), де Кампс (Дражич, 68), Шпорар, Моха.
"Бешикташ" - "Вулверхэмптон" - 0:1 (0:0)
Гол: Боли, 90+3.
"Бешикташ": Кариус, Джанер Эркин, Вида, Дуглас, Ребошу, Ленс (Гекхан Генюл, 84), Ляич, Неджип Уйсал, Эль-Нени, Дукурхан Токез (Огузхан Езякуп, 79), Гювен Ялчын (Умут Найир, 27).
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Гиббс-Уайт (Дендонкер, 62), Хименес (Кутроне, 79), Педру Нету (Траоре, 46).
Таким образом у "Браги" и "Слована" по 4 балла. У "Вулверхэмптона" 3 очка, "Бешикташ" пока не сумел набрать баллов.
Следующие матчи команд состояться 24 октября.
А еще: "Зенит" уверенно обыграл "Бенфику" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лудогорец" разгромил "Ференцварош" и возглавил группу ЦСКА
-
ЦСКА проиграл второй матч подряд в Лиге Европы. Теперь "Эспаньол"
-
Сулейманов и Берг - в старте "Краснодара" на матч Лиги Европы с "Хетафе"
-
Эдегор признан лучшим игроком Ла Лиги в сентябре
-
Дешем рассказал, почему не вызвал Погба на матчи отбора Евро-2020
Лента новостей
-
Гончаренко выразил недовольство игрой Седрика Гогуа
-
"Сент-Этьен" и "Вольфсбург" закончили ничьей, "Александрия" и "Гент" обменялись голами
-
Тренер "Эспаньола" - о матче с ЦСКА: "Все сложилось, как планировали"
-
"Брага" и "Слован" не выявили победителя, "Вулверхэмптон" обыграл "Бешикташ"
-
Обляков прокомментировал поражение ЦСКА в матче с "Эспаньолом"
-
"Порту" проиграл "Фейеноорду", "Янг Бойз" вырвал победу у "Рейнджерс"
-
"Манчестер Юнайтед" и АЗ разошлись миром в Лиге Европы
-
Евсеев прокомментировал возможное приглашение на пост главного тренера "Спартака"
-
"Лудогорец" разгромил "Ференцварош" и возглавил группу ЦСКА
-
1
ЦСКА проиграл второй матч подряд в Лиге Европы. Теперь "Эспаньол"
-
"Челси" обсуждает продление контрактов с Абрахамом и Томори
-
Сулейманов и Берг - в старте "Краснодара" на матч Лиги Европы с "Хетафе"
-
Эдегор признан лучшим игроком Ла Лиги в сентябре
-
Иньеста в твиттере обратился к Клаудио Маркизио
-
Дешем рассказал, почему не вызвал Погба на матчи отбора Евро-2020
-
Мбаппе назвал Верратти рюкзаком Ибрагимовича
-
1
Месси прокомментировал матч Лиги Чемпионов с "Интером"
-
2
Ди Мария рассказал, о чем Месси говорил после поражения в полуфинале Кубка Америки
-
Дзюба оценил красоту Санкт-Петербурга с крыши многоэтажки
-
"Астана" уступила "Партизану" в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0