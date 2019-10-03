"Брага" и "Слован" не выявили победителя, "Вулверхэмптон" обыграл "Бешикташ"

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"Брага" и "Слован" не выявили победителя, "Вулверхэмптон" обыграл "Бешикташ"

"Брага" и "Слован" закончили результативной ничьей в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

В другом матче группы K "Вулверхэмптон" минимально переиграл "Бешикташ" - 1:0.

"Брага" - "Слован Бр" - 2:2 (1:1)

Голы: Бруну Виана, 31 - 1:0, Шпорар, 45+4 - 1:1, Галену, 63 - 2:1, Бруну Виана, 87 (в свои ворота) - 2:2.

"Брага": Эсгайю, Бруну Виана, Секейра, Сантуш, Пальинья, А.Орта (Жоау Новаиш, 70), Франсержиу (Руй Фонте, 88), Галену, Эдуарду, Р.Орта (Тринкан, 70), Паулинью.

"Слован Бр": Грейф, Медведев, Сухоцкий (Даниел, 80), Байрич, Абена, Де Марко, Рабиу, Хольман (Любичич, 68), де Кампс (Дражич, 68), Шпорар, Моха.

"Бешикташ" - "Вулверхэмптон" - 0:1 (0:0)

Гол: Боли, 90+3.

"Бешикташ": Кариус, Джанер Эркин, Вида, Дуглас, Ребошу, Ленс (Гекхан Генюл, 84), Ляич, Неджип Уйсал, Эль-Нени, Дукурхан Токез (Огузхан Езякуп, 79), Гювен Ялчын (Умут Найир, 27).

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Гиббс-Уайт (Дендонкер, 62), Хименес (Кутроне, 79), Педру Нету (Траоре, 46).

Таким образом у "Браги" и "Слована" по 4 балла. У "Вулверхэмптона" 3 очка, "Бешикташ" пока не сумел набрать баллов.

Следующие матчи команд состояться 24 октября.

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