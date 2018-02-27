"Брага" и "Спортинг" добывают минимальные победы

В рамках 24-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Брага" дома минимально обыграла "Тонделу", а лиссабонский "Спортинг" также на своём поле вырвал победу над "Морейренсе", заканчивая встречу вдевятером.

"Брага" – "Тондела" - 1:0

Гол: Орта, 83 - 1:0.



"Спортинг" – "Морейренсе" - 1:0

Гол: Желсон Мартинш, 90 - 1:0.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Батталья, Анде Пинту, Коатес, Акунья, Фернандеш, Желсон Мартинш, Петрович, Руис (Мишич, 69), Монтеро (Рафаэл Леау, 59), Думбия (Бруно Сезар, 90).

Удаления: Петрович (61), Желсон Мартинш (90).

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