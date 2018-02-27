"Брага" и "Спортинг" добывают минимальные победы
В рамках 24-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Брага" дома минимально обыграла "Тонделу", а лиссабонский "Спортинг" также на своём поле вырвал победу над "Морейренсе", заканчивая встречу вдевятером.
"Брага" – "Тондела" - 1:0
Гол: Орта, 83 - 1:0.
"Спортинг" – "Морейренсе" - 1:0
Гол: Желсон Мартинш, 90 - 1:0.
"Спортинг": Руй Патрисиу, Батталья, Анде Пинту, Коатес, Акунья, Фернандеш, Желсон Мартинш, Петрович, Руис (Мишич, 69), Монтеро (Рафаэл Леау, 59), Думбия (Бруно Сезар, 90).
Удаления: Петрович (61), Желсон Мартинш (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|24
|64
|2
|Бенфика
|24
|59
|3
|Спортинг Лиссабон
|24
|59
|4
|Брага
|24
|52
|5
|Рио Аве
|24
|37
|6
|Дешпортиво Чавес
|24
|36
|7
|Маритиму
|24
|33
|8
|Боавишта
|24
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|24
|29
|10
|Портимоненсе
|24
|27
|11
|Белененсиш
|24
|27
|12
|КД Тондела
|24
|25
|13
|Дешпортиво Авеш
|24
|22
|14
|Пасуш де Феррейра
|24
|21
|15
|Витория Сетубал
|24
|21
|16
|Эшторил
|24
|21
|17
|Фейренсе
|24
|20
|18
|Морейренсе ФК
|24
|19