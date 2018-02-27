"Брага" и "Спортинг" добывают минимальные победы

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"Брага" и "Спортинг" добывают минимальные победы

В рамках 24-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Брага" дома минимально обыграла "Тонделу", а лиссабонский "Спортинг" также на своём поле вырвал победу над "Морейренсе", заканчивая встречу вдевятером.

"Брага" – "Тондела" - 1:0

Гол: Орта, 83 - 1:0.


"Спортинг" – "Морейренсе" - 1:0

Гол: Желсон Мартинш, 90 - 1:0.

"Спортинг": Руй Патрисиу, Батталья, Анде Пинту, Коатес, Акунья, Фернандеш, Желсон Мартинш, Петрович, Руис (Мишич, 69), Монтеро (Рафаэл Леау, 59), Думбия (Бруно Сезар, 90).

Удаления: Петрович (61), Желсон Мартинш (90).

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Команда М О
1 Порту 24 64
2 Бенфика 24 59
3 Спортинг Лиссабон 24 59
4 Брага 24 52
5 Рио Аве 24 37
6 Дешпортиво Чавес 24 36
7 Маритиму 24 33
8 Боавишта 24 33
9 Витория Гимарайнш 24 29
10 Портимоненсе 24 27
11 Белененсиш 24 27
12 КД Тондела 24 25
13 Дешпортиво Авеш 24 22
14 Пасуш де Феррейра 24 21
15 Витория Сетубал 24 21
16 Эшторил 24 21
17 Фейренсе 24 20
18 Морейренсе ФК 24 19
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