"Брага" интересуется полузащитником "Зенита"
Хавбек питерского "Зенита" Эрнани может этим летом сменить клубную прописку.
В услугах бразильца заинтересована "Брага". Португальский клуб хочет арендовать 23-летнего футболиста.
В минувшем сезоне Эрнани сыграл за "Зенит" девять матчей, результативными действиями не отличался.
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