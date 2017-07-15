"Брага" интересуется полузащитником "Зенита"

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"Брага" интересуется полузащитником "Зенита"

Хавбек питерского "Зенита" Эрнани может этим летом сменить клубную прописку.

В услугах бразильца заинтересована "Брага". Португальский клуб хочет арендовать 23-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Эрнани сыграл за "Зенит" девять матчей, результативными действиями не отличался.

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