"Брага" купит форварда "Барселоны" за рекордную сумму

"Брага" договорилась о переходе нападающего "Барселоны" Абеля Руиса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, сумма трансфера составит 10 миллионов евро и это будет рекордная сделка для португальского клуба.

20-летний Руис является воспитанником "Барселоны". За основной состав он провел один матч. В нынешнем сезоне на счету форварда 19 матчей за "Барселону В", в которых он забил три гола и отдал две результативные передачи.

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