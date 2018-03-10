"Брага" на своём поле разгромила "Морейренсе"
В рамках 26-го тура чемпионата Португалии "Брага" дома выиграла у "Морейренсе" со счётом 3:0.
"Брага" – "Морейренсе" - 3:0
Голы: Эдуарду, 14 - 1:0, Эдуарду, 64 - 2:0, Орта, 66 - 3:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|25
|67
|2
|Бенфика
|25
|62
|3
|Спортинг Лиссабон
|25
|59
|4
|Брага
|26
|58
|5
|Рио Аве
|25
|37
|6
|Дешпортиво Чавес
|25
|36
|7
|Боавишта
|25
|33
|8
|Маритиму
|25
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|25
|30
|10
|КД Тондела
|25
|28
|11
|Белененсиш
|25
|28
|12
|Портимоненсе
|25
|27
|13
|Дешпортиво Авеш
|25
|25
|14
|Витория Сетубал
|25
|24
|15
|Фейренсе
|25
|23
|16
|Морейренсе ФК
|26
|22
|17
|Пасуш де Феррейра
|25
|21
|18
|Эшторил
|25
|21