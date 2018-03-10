"Брага" на своём поле разгромила "Морейренсе"

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"Брага" на своём поле разгромила "Морейренсе"

В рамках 26-го тура чемпионата Португалии "Брага" дома выиграла у "Морейренсе" со счётом 3:0.

"Брага" – "Морейренсе" - 3:0

Голы: Эдуарду, 14 - 1:0, Эдуарду, 64 - 2:0, Орта, 66 - 3:0.

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3 Спортинг Лиссабон 25 59
4 Брага 26 58
5 Рио Аве 25 37
6 Дешпортиво Чавес 25 36
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8 Маритиму 25 33
9 Витория Гимарайнш 25 30
10 КД Тондела 25 28
11 Белененсиш 25 28
12 Портимоненсе 25 27
13 Дешпортиво Авеш 25 25
14 Витория Сетубал 25 24
15 Фейренсе 25 23
16 Морейренсе ФК 26 22
17 Пасуш де Феррейра 25 21
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