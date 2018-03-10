"Брага" на своём поле разгромила "Морейренсе"

В рамках 26-го тура чемпионата Португалии "Брага" дома выиграла у "Морейренсе" со счётом 3:0.

"Брага" – "Морейренсе" - 3:0

Голы: Эдуарду, 14 - 1:0, Эдуарду, 64 - 2:0, Орта, 66 - 3:0.

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