"Брага" на выезде дожала "Морейренсе", "Витория Гимараэш" спасла ничью в матче с "Портимоненсе"
В понедельник в рамках девятого тура чемпионата Португалии состоялись два матча.
"Морейренсе" – "Брага" - 0:1
Гол: Фабиу Мартинш, 89 - 0:1.
"Витория Гимараэш" – "Портимоненсе" - 3:3
Голы: Накадзима, 15 - 0:1, Фабрисио, 19 - 0:2, Педру Са, 30 - 0:3, Рафинья, 41 - 1:3, Мартинс, 82 - 2:3, Рафинья, 88 - 3:3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|9
|25
|2
|Спортинг Лиссабон
|9
|23
|3
|Бенфика
|9
|20
|4
|Брага
|9
|18
|5
|Маритиму
|9
|16
|6
|Рио Аве
|9
|14
|7
|Боавишта
|9
|13
|8
|Белененсиш
|9
|13
|9
|Фейренсе
|9
|11
|10
|Витория Гимарайнш
|9
|11
|11
|Витория Сетубал
|9
|10
|12
|КД Тондела
|9
|9
|13
|Пасуш де Феррейра
|9
|9
|14
|Портимоненсе
|9
|8
|15
|Дешпортиво Чавес
|9
|8
|16
|Дешпортиво Авеш
|9
|6
|17
|Морейренсе ФК
|9
|6
|18
|Эшторил
|9
|6