"Брага" на выезде дожала "Морейренсе", "Витория Гимараэш" спасла ничью в матче с "Портимоненсе"

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"Брага" на выезде дожала "Морейренсе", "Витория Гимараэш" спасла ничью в матче с "Портимоненсе"

В понедельник в рамках девятого тура чемпионата Португалии состоялись два матча.

"Морейренсе" – "Брага" - 0:1

Гол: Фабиу Мартинш, 89 - 0:1.


"Витория Гимараэш" – "Портимоненсе" - 3:3

Голы: Накадзима, 15 - 0:1, Фабрисио, 19 - 0:2, Педру Са, 30 - 0:3, Рафинья, 41 - 1:3, Мартинс, 82 - 2:3, Рафинья, 88 - 3:3.

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10 Витория Гимарайнш 9 11
11 Витория Сетубал 9 10
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13 Пасуш де Феррейра 9 9
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