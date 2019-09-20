"Брага" обыграла "Вулверхэмптон", а Слован" в домашнем матче был сильнее "Бешикташа"
"Брага" обыграла "Вулверхэмптон" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
В другом матче группы "Слован" в домашнем матче был сильнее "Бешикташа".
"Слован Бр" - "Бешикташ" - 4:2 (1:2)
Голы: Шпорар, 14 - 1:0, Ляич, 29 (с пенальти) - 1:1, Божиков, 45+1 (в свои ворота) - 1:2, Шпорар, 58 - 2:2, Любичич, 90+3 - 3:2, Моха, 90+4 - 4:2.
"Слован Бр": Грейф, Медведев, Божиков, Абена, Де Марко, Рабиу (Байрич, 89), Хольман, де Кампс (Любичич, 82), Шпорар, Моха, Дражич (Даниел, 77).
"Бешикташ": Кариус, Виктор Руис (Хатчинсон, 74), Вида, Дуглас, Ребошу, Ляич, Эль-Нени, Нкуду (Гювен Ялчын, 82), Дукурхан Токез, Диаби (Ленс, 79), Умут Найир.
"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Брага" - 0:1 (0:0)
Гол: Р.Орта, 71.
"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти (Траоре, 81), Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Дендонкер (Жота, 76), Невеш, Гиббс-Уайт (Жоау Моутинью, 67), Хименес, Кутроне.
"Брага": Матеус, Эсгайю, Бруну Виана, Секейра, Сантуш, Пальинья, А.Орта (Жоау Новаиш, 86), Франсержиу, Галену (Тринкан, 84), Р.Орта (Мурило, 88), Паулинью.
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|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
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|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
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|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0