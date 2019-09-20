"Брага" обыграла "Вулверхэмптон", а Слован" в домашнем матче был сильнее "Бешикташа"

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"Брага" обыграла "Вулверхэмптон", а Слован" в домашнем матче был сильнее "Бешикташа"

"Брага" обыграла "Вулверхэмптон" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

В другом матче группы "Слован" в домашнем матче был сильнее "Бешикташа".

"Слован Бр" - "Бешикташ" - 4:2 (1:2)

Голы: Шпорар, 14 - 1:0, Ляич, 29 (с пенальти) - 1:1, Божиков, 45+1 (в свои ворота) - 1:2, Шпорар, 58 - 2:2, Любичич, 90+3 - 3:2, Моха, 90+4 - 4:2.

"Слован Бр": Грейф, Медведев, Божиков, Абена, Де Марко, Рабиу (Байрич, 89), Хольман, де Кампс (Любичич, 82), Шпорар, Моха, Дражич (Даниел, 77).

"Бешикташ": Кариус, Виктор Руис (Хатчинсон, 74), Вида, Дуглас, Ребошу, Ляич, Эль-Нени, Нкуду (Гювен Ялчын, 82), Дукурхан Токез, Диаби (Ленс, 79), Умут Найир.

"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Брага" - 0:1 (0:0)

Гол: Р.Орта, 71.

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти (Траоре, 81), Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Дендонкер (Жота, 76), Невеш, Гиббс-Уайт (Жоау Моутинью, 67), Хименес, Кутроне.

"Брага": Матеус, Эсгайю, Бруну Виана, Секейра, Сантуш, Пальинья, А.Орта (Жоау Новаиш, 86), Франсержиу, Галену (Тринкан, 84), Р.Орта (Мурило, 88), Паулинью.

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