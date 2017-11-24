"Брага" победила "Хоффенхайм" и вышла в плей-офф Лиги Европы, "Лудогорец" проиграл "Башакшехиру"

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"Брага" победила "Хоффенхайм" и вышла в плей-офф Лиги Европы, "Лудогорец" проиграл "Башакшехиру"

Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе С. "Брага" дома добилась победы над "Хоффенхаймом" и завоевала путевку в плей-офф. "Лудогорец" на своем поле уступил "Башакшехиру".

"Брага" Португалия – "Хоффенхайм" Германия - 3:1 (1:0)
Голы: Марсело Гойяно, 1 - 1:0, Ут, 74 - 1:1, Франсержио, 81 - 2:1, Франсержио, 90 - 3:1

"Брага": Матеус, Раул Силва, Рикарду Феррейра, Жефферсон, Эшгайю, Вукчевич, Данило, Жоау Карлуш (Фабиу Мартинш, 77), Франсержио, Марсело Гойяно, Диаш (Диего Соуза, 71).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Шульц, Пош, Цубер (Салаи, 66), Гриллич, Нордтвейт (Гнабри, 46), Амири, Демирбай, Гайгер (Ут, 52), Крамарич.

"Лудогорец" Болгария – "Башакшехир" Турция - 1:2 (0:2)
Голы: Вишча, 20 - 0:1, Фрай, 28 - 0:2, Марселиньо, 65 - 1:2

"Лудогорец": Ренан, Моци, Пластун, Сисиньо, Натанаэл, Вура, Кристалдо, Марселиньо, Абель, Лукоки (Кешерю, 46), Гуральски (Кампаньяро, 82).

"Башакшехир": Гюнок, Епуряну, Эрдем, Кайсара, Вишча (да Кошта, 90), Аттама, Инлер, Кахведжи, Фрай, Наполеони (Моссоро, 67), Эрдинч (Элиа, 87).

Положение команд: Брага - 10, Партизан - 8, Башакшехир - 5, Хоффенхайм - 4.

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