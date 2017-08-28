"Брага" - "Порту" - 0:1 (обзор)

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"Брага" - "Порту" - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 4-го тура чемпионата Португалии между "Брагой" и "Порту" (0:1).

Видео: "Брага" - "Порту".

Не пропустите: "Порту" на выезде победил "Брагу". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бенфика 34 82
2 Порту 34 76
3 Спортинг Лиссабон 34 70
4 Витория Гимарайнш 34 62
5 Брага 34 54
6 Маритиму 34 50
7 Рио Аве 34 49
8 Фейренсе 34 48
9 Боавишта 34 43
10 Эшторил 34 38
11 Дешпортиво Чавес 34 38
12 Витория Сетубал 34 38
13 Пасуш де Феррейра 34 36
14 Белененсиш 34 36
15 Морейренсе ФК 34 33
16 КД Тондела 34 32
17 ФК Арука 34 32
18 Насьонал 34 21
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