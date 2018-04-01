"Брага" - "Спортинг" - 1:0 (обзор)

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"Брага" - "Спортинг" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 28-го тура чемпионата Португалии между "Брагой" и "Спортингом".

Не пропустите: Лиссабонский "Спортинг" проиграл "Браге". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика 28 71
2 Порту 27 70
3 Спортинг Лиссабон 28 65
4 Брага 28 64
5 Рио Аве 28 43
6 Маритиму 28 42
7 Боавишта 28 37
8 Дешпортиво Чавес 28 36
9 Портимоненсе 28 34
10 Витория Гимарайнш 28 33
11 КД Тондела 28 30
12 Белененсиш 27 29
13 Витория Сетубал 28 28
14 Пасуш де Феррейра 28 28
15 Дешпортиво Авеш 28 25
16 Морейренсе ФК 28 25
17 Фейренсе 28 23
18 Эшторил 28 22
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