"Брага" сыграла вничью с "Боавиштой"

В рамках 33-го тура чемпионата Португалии "Брага" на своём поле сыграла вничью с "Боавиштой" со счётом 1:1.

"Брага" - "Боавишта" - 1:1

Голы: Нджи, 45 - 0:1, Диего Соуза, 72 - 1:1.

Удаление: Нджи (68) - "Боавишта".

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