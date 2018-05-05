"Брага" сыграла вничью с "Боавиштой"
В рамках 33-го тура чемпионата Португалии "Брага" на своём поле сыграла вничью с "Боавиштой" со счётом 1:1.
"Брага" - "Боавишта" - 1:1
Голы: Нджи, 45 - 0:1, Диего Соуза, 72 - 1:1.
Удаление: Нджи (68) - "Боавишта".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|32
|82
|2
|Бенфика
|32
|77
|3
|Спортинг Лиссабон
|32
|77
|4
|Брага
|33
|75
|5
|Рио Аве
|32
|47
|6
|Маритиму
|32
|44
|7
|Боавишта
|33
|42
|8
|Дешпортиво Чавес
|32
|41
|9
|Витория Гимарайнш
|32
|40
|10
|КД Тондела
|32
|38
|11
|Портимоненсе
|32
|35
|12
|Белененсиш
|32
|34
|13
|Морейренсе ФК
|32
|32
|14
|Дешпортиво Авеш
|32
|31
|15
|Фейренсе
|32
|30
|16
|Витория Сетубал
|32
|29
|17
|Пасуш де Феррейра
|32
|29
|18
|Эшторил
|32
|26