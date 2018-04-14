"Брага" уничтожила "Пасуш де Феррейру"
В рамках 30-го тура чемпионата Португалии "Брага" на выезде нанесла сокрушительное поражение "Пасуш де Феррейре". Стоит отметить, что с 7-й минуты "бобры" играли вдесятером, что заметно облегчило задачу "канонирам", которые благодаря этой победе поднялись на третье место в турнирной таблице первенства.
"Пасуш де Феррейра" – "Брага" - 1:5
Голы: Эдуарду, 17 - 0:1, Эдуарду, 20 - 0:2, Луис Феллипе, 57 - 1:2, Орта, 62 - 1:3, Данило, 72 - 1:4, Диего Соуза, 90 - 1:5.
Удаление: Жоау Гоиш (7) - "Пасуш де Феррейра".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|29
|74
|2
|Порту
|29
|73
|3
|Брага
|30
|68
|4
|Спортинг Лиссабон
|29
|68
|5
|Рио Аве
|29
|43
|6
|Маритиму
|29
|43
|7
|Боавишта
|29
|37
|8
|Дешпортиво Чавес
|29
|37
|9
|Витория Гимарайнш
|29
|36
|10
|Портимоненсе
|29
|35
|11
|Белененсиш
|29
|33
|12
|КД Тондела
|29
|31
|13
|Пасуш де Феррейра
|30
|28
|14
|Витория Сетубал
|29
|28
|15
|Морейренсе ФК
|29
|28
|16
|Дешпортиво Авеш
|29
|25
|17
|Фейренсе
|29
|24
|18
|Эшторил
|29
|23