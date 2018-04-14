"Брага" уничтожила "Пасуш де Феррейру"

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"Брага" уничтожила "Пасуш де Феррейру"

В рамках 30-го тура чемпионата Португалии "Брага" на выезде нанесла сокрушительное поражение "Пасуш де Феррейре". Стоит отметить, что с 7-й минуты "бобры" играли вдесятером, что заметно облегчило задачу "канонирам", которые благодаря этой победе поднялись на третье место в турнирной таблице первенства.

"Пасуш де Феррейра" – "Брага" - 1:5

Голы: Эдуарду, 17 - 0:1, Эдуарду, 20 - 0:2, Луис Феллипе, 57 - 1:2, Орта, 62 - 1:3, Данило, 72 - 1:4, Диего Соуза, 90 - 1:5.

Удаление: Жоау Гоиш (7) - "Пасуш де Феррейра".

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