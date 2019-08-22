"Брага" усилила атаку в преддверии матча со "Спартаком" в квалификации Лиги Европы
"Брага" в своём официальном твиттере объявила о переходе форварда Руя Фонте.
29-летний футболист перешёл в португальский клуб из "Фулхэма" на правах свободного агента. Стороны заключили контракт, рассчитанный на три сезона.
Фонте уже выступал за "Брагу" с 2015 по 2017 год. Последний сезон нападающий провёл на правах аренды в "Лилле". Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.
Напомним, что "оружейники" являются соперником московского "Спартака" по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.
Не пропустите: Тренер "Браги" назвал самую сильную сторону "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Впервые с 2008 года российская команда потерпела разгромное поражение в квалификации Лиги Чемпионов
-
"Рубин" продал картонного Сутормина почти вдвое дороже, чем настоящего
-
"Реал" предложил за Неймара троих футболистов с доплатой
-
"Краснодар" надолго теряет Кабелла. Игрок передвигается на костылях
-
Что должен поменять Фрэнк Лэмпард после провального начала сезона? Он пытается построить атакующую команду, но один элемент все портит
Лента новостей
-
Тарасов: "Одно время вообще ходили слухи, что я голубой. Какой-то дурак компьютерный написал, а люди подхватили"
-
Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление судей
-
СМИ узнали, кому "Реал" отдаст в аренду Кубо
-
ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения
-
"Получили горький опыт": "Краснодар" в твиттере отреагировал на разгромное поражение от "Олимпиакоса"
-
Федун рассказал, почему не вернул Промеса в "Спартак"
-
"Эспаньол" арендовал защитника "Севильи"
-
Впервые с 2008 года российская команда потерпела разгромное поражение в квалификации Лиги Чемпионов
-
"Брага" усилила атаку в преддверии матча со "Спартаком" в квалификации Лиги Европы
-
Арбитр удалил Руни с поля после просмотра VAR
-
Луис Суарес решил завершить карьеру в клубе МЛС
-
"Рубин" продал картонного Сутормина почти вдвое дороже, чем настоящего
-
"Вспомните пример с "Барселоной" и ПСЖ": Ари верит в камбэк "Краснодара" в противостоянии с "Олимпиакосом"
-
1
"Реал" предложил за Неймара троих футболистов с доплатой
-
"Краснодар" надолго теряет Кабелла. Игрок передвигается на костылях
-
"Мы сыграли авантюрно": тренер "Краснодара" прокомментировал разгромное поражение от "Олимпиакоса" в квалификации Лиги Чемпионов
-
Что должен поменять Фрэнк Лэмпард после провального начала сезона? Он пытается построить атакующую команду, но один элемент все портит
-
Главные новости дня: 21 августа
-
Навас обратился к руководству "Реала" с просьбой продать его
-
Быстров: "Краснодар" пытался играть во что-то, наверное, в футбол"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шеффилд Уэнсдэй
|4
|9
|2
|Лидс Юнайтед
|3
|7
|3
|Чарльтон Атлетик
|3
|7
|4
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|5
|Суонси Сити
|3
|7
|6
|Миллуол
|3
|7
|7
|Бристоль Сити
|4
|7
|8
|Бирмингем Сити
|4
|7
|9
|Фулхэм
|3
|6
|10
|Блэкберн Роверс
|4
|6
|11
|Дерби Каунти
|4
|5
|12
|Ноттингем Форест
|3
|4
|13
|Брентфорд
|3
|4
|14
|Мидлсбро
|4
|4
|15
|Халл Сити
|4
|4
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|3
|4
|17
|Барнсли
|4
|4
|18
|Престон Норт Энд
|3
|3
|19
|Рединг
|3
|3
|20
|Кардифф Сити
|3
|3
|21
|Уиган Атлетик
|4
|3
|22
|Хаддерсфилд Таун
|3
|1
|23
|Лутон Таун
|4
|1
|24
|Сток Сити
|3
|1