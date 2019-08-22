"Брага" усилила атаку в преддверии матча со "Спартаком" в квалификации Лиги Европы

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"Брага" усилила атаку в преддверии матча со "Спартаком" в квалификации Лиги Европы

"Брага" в своём официальном твиттере объявила о переходе форварда Руя Фонте.

29-летний футболист перешёл в португальский клуб из "Фулхэма" на правах свободного агента. Стороны заключили контракт, рассчитанный на три сезона.

Фонте уже выступал за "Брагу" с 2015 по 2017 год. Последний сезон нападающий провёл на правах аренды в "Лилле". Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

Напомним, что "оружейники" являются соперником московского "Спартака" по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.

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