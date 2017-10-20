"Брага" уступила "Лудогорцу", "Хоффенхайм" победил "Башакшехир"

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"Брага" уступила "Лудогорцу", "Хоффенхайм" победил "Башакшехир"

Завершились матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С. "Брага" дома потерпела поражение от "Лудогорца", "Хоффенхайм" дома был сильнее "Башакшехира".

"Брага" Португалия – "Лудогорец" Болгария - 0:2 (0:1)
Голы: Моци, 25 - 0:1, Раул Силва, 56 (автогол) - 0:2

"Брага": Матеус, Раул Силва, Рикарду Феррейра, Жефферсон, Эшгайю, Вукчевич, Франсержио (Орта, 71), Жоау Карлуш (Фабиу Мартинш, 58), Марсело Гойяно (Бруну Шадаш, 59), Ахмед Хассан, Диаш.

"Лудогорец": Ренан, Форстер, Пластун, Моци, Натанаэл (Саша, 85), Кристалдо, Гуральски, Лукоки (Кешерю, 83), Абель, Марселиньо (Дяков, 74), Сисиньо.

"Хоффенхайм" Германия – "Башакшехир" Турция - 3:1 (0:0)
Голы: Хюбнер, 52 - 1:0, Амири, 59 - 2:0, Шульц, 75 - 3:0, Наполеони, 90 - 3:1

"Хоффенхайм": Бауманн, Шульц, Хюбнер, Пош (Цубер, 69), Фогт, Гайгер (Полянски, 72), Демирбай (Окс, 63), Амири, Кадержабек, Вагнер, Ут.

"Башакшехир": Гюнок, Епуряну, Клиши (Эрдем, 81), Кайсара, Торун, Аттама, Кахведжи (Текдемир, 63), Инлер, Фрай, Эрдинч (Наполеони, 63), Батдал.

Положение команд: Лудогорец - 7, Брага - 6, Хоффенхайм - 3, Башакшехир - 1.

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