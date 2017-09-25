"Брага" в гостях одолела "Тонделу" и другие результаты 7-го тура чемпионата Португалии

В воскресенье в рамках седьмого тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча. Выделим выездную победу "Браги" над "Тонделой".

"Фейренсе" – "Белененсеш" - 1:4

Голы: Мауридес, 18 - 0:1, Андре Соуза, 30 - 0:2, Андре Соуза, 35 - 0:3, Роша, 72 - 1:3, Бернарду Диаш, 74 - 1:4.



"Витория Гимараэш" – "Маритиму" - 2:1

Голы: Рафинья, 5 - 1:0, Эдгар Кошта, 15 - 1:1, Элдон, 75 - 2:1.



"Авеш" – "Риу Аве" - 0:0



"Тондела" – "Брага" - 1:2

Голы: Мурило, 18 - 1:0, Ахмед Хассан, 44 - 1:1, Кошта, 46 (автогол) - 1:2.

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