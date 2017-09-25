"Брага" в гостях одолела "Тонделу" и другие результаты 7-го тура чемпионата Португалии
В воскресенье в рамках седьмого тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча. Выделим выездную победу "Браги" над "Тонделой".
"Фейренсе" – "Белененсеш" - 1:4
Голы: Мауридес, 18 - 0:1, Андре Соуза, 30 - 0:2, Андре Соуза, 35 - 0:3, Роша, 72 - 1:3, Бернарду Диаш, 74 - 1:4.
"Витория Гимараэш" – "Маритиму" - 2:1
Голы: Рафинья, 5 - 1:0, Эдгар Кошта, 15 - 1:1, Элдон, 75 - 2:1.
"Авеш" – "Риу Аве" - 0:0
"Тондела" – "Брага" - 1:2
Голы: Мурило, 18 - 1:0, Ахмед Хассан, 44 - 1:1, Кошта, 46 (автогол) - 1:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|7
|21
|2
|Спортинг Лиссабон
|7
|19
|3
|Бенфика
|7
|16
|4
|Маритиму
|7
|15
|5
|Брага
|7
|12
|6
|Рио Аве
|7
|11
|7
|Белененсиш
|7
|10
|8
|Витория Гимарайнш
|7
|10
|9
|Фейренсе
|7
|8
|10
|Дешпортиво Чавес
|7
|7
|11
|Витория Сетубал
|6
|6
|12
|Боавишта
|6
|6
|13
|Пасуш де Феррейра
|7
|6
|14
|Портимоненсе
|7
|6
|15
|Эшторил
|7
|6
|16
|Морейренсе ФК
|7
|6
|17
|КД Тондела
|7
|5
|18
|Дешпортиво Авеш
|7
|5