"Брага" в гостях одолела "Тонделу" и другие результаты 7-го тура чемпионата Португалии

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"Брага" в гостях одолела "Тонделу" и другие результаты 7-го тура чемпионата Португалии

В воскресенье в рамках седьмого тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча. Выделим выездную победу "Браги" над "Тонделой".

"Фейренсе" – "Белененсеш" - 1:4

Голы: Мауридес, 18 - 0:1, Андре Соуза, 30 - 0:2, Андре Соуза, 35 - 0:3, Роша, 72 - 1:3, Бернарду Диаш, 74 - 1:4.


"Витория Гимараэш" – "Маритиму" - 2:1

Голы: Рафинья, 5 - 1:0, Эдгар Кошта, 15 - 1:1, Элдон, 75 - 2:1.


"Авеш" – "Риу Аве" - 0:0


"Тондела" – "Брага" - 1:2

Голы: Мурило, 18 - 1:0, Ахмед Хассан, 44 - 1:1, Кошта, 46 (автогол) - 1:2.

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3 Бенфика 7 16
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5 Брага 7 12
6 Рио Аве 7 11
7 Белененсиш 7 10
8 Витория Гимарайнш 7 10
9 Фейренсе 7 8
10 Дешпортиво Чавес 7 7
11 Витория Сетубал 6 6
12 Боавишта 6 6
13 Пасуш де Феррейра 7 6
14 Портимоненсе 7 6
15 Эшторил 7 6
16 Морейренсе ФК 7 6
17 КД Тондела 7 5
18 Дешпортиво Авеш 7 5
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