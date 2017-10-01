"Брага" в родных стенах сокрушила "Эшторил"

В рамках восьмого тура чемпионата Португалии "Брага" на своём поле уничтожила "Эшторил", отгрузив в ворота соперника шесть безответных голов.

"Брага" - "Эшторил" - 6:0

Голы: Диего Соуза, 17 - 1:0, Раул Силва, 41 - 2:0, Фабиу Мартинш, 55 - 3:0, Бруну Шадаш, 57 - 4:0, Орта, 62 - 5:0, Орта, 84 - 6:0.

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