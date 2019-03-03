"Брага" выиграла клубный чемпионат мира по пляжному футболу

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"Брага" выиграла клубный чемпионат мира по пляжному футболу

"Брага" обыграла "Мегаспорт" и стала победителем клубного чемпионата мира по пляжному футболу.

Матч проходил сегодня, 3 марта, в Москве.

Ранее "Спартак" проиграл "Фламенго" (3:4).

"Брага" - "Катания" - 7:6

Голы: Леонардо Мартинс, 1 (1:0); Виталий Сидоренко, 2 (1:1); Джордан Сантос, 2 (2:1); Джозеп Генитлин, 3 (3:1, автогол); Леонардо Мартинс, 7 (4:1); Игорь Бриштель, 14 (4:2); Азеведу Араужо, 18 (4:3); Антонио Де Хесус Пинто, 19 (5:3); Джозеп Генитлин, 24 (5:4); Да Сильва Бруно Шавьер, 24 (6:4); Вадим Бокач, 31 (6:5); Фелипе Да Сильва, 33 (7:5); Эммануэле Зурло, 33 (7:6).

Не пропустите: "Брага" - "Спортинг" - 1:0 (обзор)| http://soccernews.ru

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"Спартак" проиграл "Фламенго" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу

"Спартак" проиграл "Фламенго" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу

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