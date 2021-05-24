"Брага" выиграла Кубок Португалии

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"Брага" выиграла Кубок Португалии

Фото твиттер "Браги"

"Брага" в третий раз в истории стала обладателем Кубка Португалии.

В финале турнира "канониры" обыграли "Бенфику" со счётом 2:0.

В матче было три удаления, два из которых в составе "орлов".

"Брага" - "Бенфика" - 2:0

Голы: 1:0 - 45+3 Пьязон, 2:0 - 85 Рикарду Орта.

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