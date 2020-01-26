"Брага" выиграла Кубок португальской лиги благодаря голу на 95-й минуте
В финальном матче Кубка португальской лиги "Брага" переиграла "Порту".
Единственный гол в матче был забит на 5-й компенсированной минуте. Отметим, что "Брага" выиграла этот трофей во второй раз.
"Брага" - "Порту" 1:0
Гол: Рикарду Орта, 90+5 - 1:0
"Брага": Матеус, Тормена (Уоллес, 56), Бруно Виана, Раул Силва, Секейра, Пальинья (Новайш, 90), Эшгайю, Галено (Тринкау, 50), Франсержио, Рикарду Орта, Паулинью.
"Порту": Диогу Кошта, Маркано, Теллес, Мбемба, Диас, Данилу Перейра (Урибе, 74), Сержиу Оливейра (Ромариу Баро, 72), Корона, Отавио, Марега (Манафа, 78), Соарес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|17
|48
|2
|Порту
|17
|41
|3
|ФК Фамаликао
|17
|31
|4
|Спортинг Лиссабон
|17
|29
|5
|Брага
|17
|27
|6
|Витория Гимарайнш
|17
|25
|7
|Рио Аве
|16
|22
|8
|Жил Висенте
|17
|22
|9
|Витория Сетубал
|17
|22
|10
|КД Тондела
|17
|20
|11
|Маритиму
|17
|20
|12
|Боавишта
|16
|19
|13
|Морейренсе ФК
|17
|18
|14
|Санта-Клара
|17
|17
|15
|Пасуш де Феррейра
|17
|16
|16
|Белененсиш
|17
|15
|17
|Портимоненсе
|17
|14
|18
|Дешпортиво Авеш
|17
|9