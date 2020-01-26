"Брага" выиграла Кубок португальской лиги благодаря голу на 95-й минуте

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"Брага" выиграла Кубок португальской лиги благодаря голу на 95-й минуте

В финальном матче Кубка португальской лиги "Брага" переиграла "Порту".

Единственный гол в матче был забит на 5-й компенсированной минуте. Отметим, что "Брага" выиграла этот трофей во второй раз.

"Брага" - "Порту" 1:0

Гол: Рикарду Орта, 90+5 - 1:0

"Брага": Матеус, Тормена (Уоллес, 56), Бруно Виана, Раул Силва, Секейра, Пальинья (Новайш, 90), Эшгайю, Галено (Тринкау, 50), Франсержио, Рикарду Орта, Паулинью.

"Порту": Диогу Кошта, Маркано, Теллес, Мбемба, Диас, Данилу Перейра (Урибе, 74), Сержиу Оливейра (Ромариу Баро, 72), Корона, Отавио, Марега (Манафа, 78), Соарес.

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