"Брага" взяла верх над "Маритиму"

В рамках 31-го тура чемпионата Португалии "Брага" на своём поле обыграла "Маритиму" со счётом 2:0. Благодаря этой победе "канониры" поднялись на третье место в турнирной таблице первенства, оставив позади "Спортинг".

"Брага" – "Маритиму" - 2:0

Голы: Вукчевич, 52 - 1:0, Диаш, 87 - 2:0.

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