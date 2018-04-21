"Брага" взяла верх над "Маритиму"
В рамках 31-го тура чемпионата Португалии "Брага" на своём поле обыграла "Маритиму" со счётом 2:0. Благодаря этой победе "канониры" поднялись на третье место в турнирной таблице первенства, оставив позади "Спортинг".
"Брага" – "Маритиму" - 2:0
Голы: Вукчевич, 52 - 1:0, Диаш, 87 - 2:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|30
|76
|2
|Бенфика
|30
|74
|3
|Брага
|31
|71
|4
|Спортинг Лиссабон
|30
|71
|5
|Рио Аве
|30
|44
|6
|Маритиму
|31
|44
|7
|Дешпортиво Чавес
|30
|38
|8
|Боавишта
|30
|38
|9
|Витория Гимарайнш
|30
|37
|10
|Портимоненсе
|30
|35
|11
|Белененсиш
|30
|33
|12
|КД Тондела
|30
|32
|13
|Витория Сетубал
|30
|29
|14
|Морейренсе ФК
|30
|29
|15
|Пасуш де Феррейра
|30
|28
|16
|Дешпортиво Авеш
|30
|28
|17
|Эшторил
|30
|26
|18
|Фейренсе
|30
|24