"Брага" взяла верх над "Маритиму"

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"Брага" взяла верх над "Маритиму"

В рамках 31-го тура чемпионата Португалии "Брага" на своём поле обыграла "Маритиму" со счётом 2:0. Благодаря этой победе "канониры" поднялись на третье место в турнирной таблице первенства, оставив позади "Спортинг".

"Брага" – "Маритиму" - 2:0

Голы: Вукчевич, 52 - 1:0, Диаш, 87 - 2:0.

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Команда М О
1 Порту 30 76
2 Бенфика 30 74
3 Брага 31 71
4 Спортинг Лиссабон 30 71
5 Рио Аве 30 44
6 Маритиму 31 44
7 Дешпортиво Чавес 30 38
8 Боавишта 30 38
9 Витория Гимарайнш 30 37
10 Портимоненсе 30 35
11 Белененсиш 30 33
12 КД Тондела 30 32
13 Витория Сетубал 30 29
14 Морейренсе ФК 30 29
15 Пасуш де Феррейра 30 28
16 Дешпортиво Авеш 30 28
17 Эшторил 30 26
18 Фейренсе 30 24
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