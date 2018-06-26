Браида: "Барселона" не заинтересована в подписании Пьянича"

Трансферный консультант каталонской "Барселоны" Ариедо Брайда прокомментировал слухи о возможном переходе в его клуб полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича.

" Переговоры по Пьяничу не ведутся. Не похоже, чтобы он интересовал клуб. Он - хороший игрок, но на этой позиции у нас будет играть Артур, он - цель "Барселоны". Конечно, есть люди, которые больше компетентны в вопросах трансферной политики "Барселоны", но я знаю, что пути клуба и Пьянича не совпадают ", - цитирует Браиду Le 10 Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Пьянич стал приоритетным кандидатом на замену Иньесте. | soccernews.ru