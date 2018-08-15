Браида: "Не думаю, что "Барселона" собирается подписывать Погба"

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Браида: "Не думаю, что "Барселона" собирается подписывать Погба"Один из директоров каталонской "Барселоны" Ариедо Браида прокомментировал ситуацию с трансферными планами клуба.

"Я не думаю, что мы собираемся подписать Поля Погба, даже несмотря на то, что он - отличный игрок. Рафинья? Я чувствую, что он, скорее всего, останется здесь, в "Барселоне", так как он - очень квалифицированный игрок. Он может управлять игрой и держать мяч, он соответствует нашему стилю", - цитирует Браиду Diario Sport.

Напомним,  "Барселона" готовит новый громкий трансфер. | soccernews.ru

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