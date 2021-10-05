Браим Диас хочет остаться в "Милане"
Фото: твиттер Браима/Автор неизвестен
Испанский полузащитник Браим Диас хочет остаться в "Милане", за который выступает на правах аренды из мадридского "Реала".
Как сообщает издание Defensacentral, Браим хочет перейти в "Милан" на постоянной основе.
Напомним, что аренда испанца рассчитана на два сезона и в договоре прописана сумма выкупа - 22 миллиона евро. Также в соглашении указана и сумма обратного выкупа для "Реала" - 27 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Браим сыграл семь матчей за "Милан" в Серии А, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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