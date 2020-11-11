Браим Диас: "Ибрагимович - ровесник моего отца, но он все еще делает результат"

Молодой Хавбек "Милана" Браим Диас, права на которого принадлежат "Реалу", высказался о 39-летнем форварде команды Златане Ибрагимовиче.

"Ибрагимович - ровесник моего отца, но он все еще делает результат. В футболе возраст не имеет значения, и он - доказательство этому.

У нас с ним отличные отношения, он дает мне советы и мы хорошо ладим", - цитирует испанца As.

Отметим, что Диасу на данный момент 21 год. В этом сезоне Ибрагимович в 9 матчах забил 9 голов и сделал 2 ассиста.

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