Браим Диас останется в "Милане"

Фото: инстаграм Браима/Автор неизвестен

Испанский полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас, ныне выступающий за "Милан" на правах аренды задержится в итальянском клубе более, чем на год.

Как сообщает издание Marca, испанец останется в стане "россонери" как минимум до лета 2023 года.

По информации источника, руководство "Реала" примет окончательное решение по его будущему позже, при этом не стоит забывать, что у итальянского клуба есть право выкупа игрока, точно также как и у "Мадрида" право обратного выкупа.

Также не пропустите: Медицинский штаб сборной Аргентины разрешил Месси сыграть с Уругваем и Бразилией. | http://soccernews.ru