Браим Диас останется в "Милане"

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Браим Диас останется в "Милане"Фото: инстаграм Браима/Автор неизвестен

Испанский полузащитник мадридского "Реала" Браим Диас, ныне выступающий за "Милан" на правах аренды задержится в итальянском клубе более, чем на год.

Как сообщает издание Marca, испанец останется в стане "россонери" как минимум до лета 2023 года. 

По информации источника, руководство "Реала" примет окончательное решение по его будущему позже, при этом не стоит забывать, что у итальянского клуба есть право выкупа игрока, точно также как и у "Мадрида" право обратного выкупа.

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