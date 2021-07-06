Браим Диас перейдет в "Милан"
Фото: инстаграм Диаса/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Николо Скира, футболист молодежной сборной Испании и мадридского "Реала" Браим Диас перейдет в "Милан" на правах аренды.
По информации источника, на этой неделе боссы миланского клуба согласуют со "сливочными" аренду за 3 миллиона евро с правом выкупа за 22 миллиона евро.
Также отмечается, что в том случае, если "Милан" решит выкупить игрока, у "Реала" будет опция обратного выкупа испанца за 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне футболист сыграл 27 матчей за "Милан" в Серии А, в которых забил 4 гола.
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|20
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