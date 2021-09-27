Браим Диас ярко высказался о Ибрагимовиче

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Браим Диас ярко высказался о ИбрагимовичеФото: инстаграм Браима/Автор неизвестен

Испанский атакующий хавбек Браим Диас, который играет за "Милан" на правах аренды из мадридского "Реала", поделился мнением о нападающем Златане Ибрагимовиче.

"Он для меня как старший брат. У него всегда максимальные требования, но также он дает мне самые ценные советы. Я ему нравлюсь, и это придает мне уверенности.

Он до сих пор важен, независимо от того, играет он или нет. Уже то, что он в команде, является плюсом. Он до сих пор великолепен и демонстрирует это на тренировках", – сказал испанец.

Напомним, что Диас арендован "Миланом" у "Реала" на два года с правом выкупа за 22 миллиона евро, однако у королевского клуба будет право обратного выкупа за 27 миллионов.

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