Браис Мендес срочно вызван в сборную Испании

Фото: инстаграм Мендеса/Автор неизвестен

Как сообщает официальный Twitter "Сельты", полузащитник Браис Мендес вызван в сборную Испании перед Евро-2020.

По информации Marca, такое решение было принято после того, как полузащитник сборной Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус.

Из-за болезни капитана вместо взрослой сборной в ближайшем товарищеском матче против Литвы 8 июня сыграет молодежная сборная Испании под руководством Луиса Де ла Фуэнте.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Испании в группе E сыграет против Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).

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