Бракамонте: "Месси и Аргентина играли очень плохо"

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Бракамонте: "Месси и Аргентина играли очень плохо"Известный в прошлом аргентинский футболист Эктор Бракамонте прокомментировал позорный результат своей сборной в матче Чемпионата Мира против национальной команды Хорватии.

"Сборная Аргентины играла очень плохо. Не только Месси играл плохо, все футболисты действовали плохо. Никто не помогал Месси, сложно объяснить такую игру команды. Верю, что Аргентина сможет выйти из группы, нужно побеждать Нигерию и ждать, чтобы Хорватия обыграла Исландию", - цитирует бывшего футболиста Р-Спорт.

Напомним, Сампаоли дал комментарий поражению своей команды. | soccernews.ru

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