Бракамонте: "Месси и Аргентина играли очень плохо"
Известный в прошлом аргентинский футболист Эктор Бракамонте прокомментировал позорный результат своей сборной в матче Чемпионата Мира против национальной команды Хорватии.
"Сборная Аргентины играла очень плохо. Не только Месси играл плохо, все футболисты действовали плохо. Никто не помогал Месси, сложно объяснить такую игру команды. Верю, что Аргентина сможет выйти из группы, нужно побеждать Нигерию и ждать, чтобы Хорватия обыграла Исландию", - цитирует бывшего футболиста Р-Спорт.
Напомним, Сампаоли дал комментарий поражению своей команды. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 21 июня
-
За вторую путевку в плей-офф: Сербия и Швейцария сыграют в Калининграде
-
Дневник Чемпионата Мира. День восьмой: Франция и Хорватия – in, Перу – out, а Аргентина на грани пропасти
-
Крах "альбиселесте": Хорватия бьет Аргентину с крупным счетом
-
Конец надеждам: сборная Перу проигрывает Франции и теряет шансы на плей-офф
Лента новостей
-
Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"
-
Главные новости дня: 21 июня
-
За вторую путевку в плей-офф: Сербия и Швейцария сыграют в Калининграде
-
1
Страдания Месси в Нижнем Новгороде в фото
-
Лопетеги запросил у Переса трансфер хавбека "Порту"
-
Сарри попросил "Челси" подписать игрока "Ювентуса"
-
Асенсио определился с приоритетным местом продолжения карьеры
-
Бракамонте: "Месси и Аргентина играли очень плохо"
-
Дневник Чемпионата Мира. День восьмой: Франция и Хорватия – in, Перу – out, а Аргентина на грани пропасти
-
Анчелотти заинтересован в подписании защитника "Барселоны"
-
1
Сампаоли: "Состав сборной Аргентины не соответствует уровню Месси"
-
Далич: "Обыграли команду с лучшим игроком в мире в составе"
-
"Реал" заинтересовался одним из открытий Чемпионата Мира
-
1
Британские СМИ запросили у ФИФА информацию по допинг-контролю игроков сборной России
-
Бэйл поставил условие "Реалу"
-
Модрич: "Смогли остановить Месси"
-
Модрич назван лучшим игроком матча Аргентина - Хорватия
-
Аргентина установила личный антирекорд на ЧМ
-
В четверг еще две команды обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ
-
Аргентина - Хорватия - 0:3 (видео)
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Дания
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Перу
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|2
|6
|2
|Исландия
|1
|1
|3
|Аргентина
|2
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0