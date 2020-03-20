Бракамонте: "Москва" заплатила за меня одну корову и три огурца"

Известный в прошлом аргентинский нападающий Эктор Бракамонте рассказал эксклюзивные данные о своём переходе в ФК "Москву" в 2003 году.

"Это хорошая история. Юрий Белоус и пара скаутов приехали в Аргентину. Они смотрели матч "Бока" - "Уракан". Тогда я забил три гола. Они сказали: "Мы хотим этого игрока". Но тогда команда называлась "Торпедо-Металлург". У меня был вариант в Болгарии. Там меня хотел ЦСКА из Софии. Ещё хотели две-три команды из Аргентины. Но мне был интересен вариант с Россией.

Мы долго общались, встречались. И агент аргентинский из "Боки" хотел сотрудничать с ФК "Москва". Потом ещё три футболиста туда приехали. Какие условия предложила "Москва" и сумма трансфера? Они заплатили одну корову и три огурца", - сказал Бракамонте.

42-летний форвард выступал в России с 2003 по 2012 год. После "Москвы" он ещё поиграл за "Терек" (ныне "Ахмат") и "Ростов".

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