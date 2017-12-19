Бракамонте объяснил свое решение отказаться от выступлений за сборную России

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Бракамонте объяснил свое решение отказаться от выступлений за сборную РоссииИзвестный в прошлом аргентинский футболист Эктор Бракамонте объяснил свое решение отказаться от выступлений за сборную России.

"У меня было предложение в 2004-м году выступать за сборную России. Я сказал, что России не нужен нападающий, там играют Кержаков и Аршавин. У меня есть итальянский, испанский и аргентинский паспорта, поэтому я не хотел. Мне не нравится, когда футболист выступает за другую страну. Но если кто-то так сделает - это его выбор. Я не буду против, но мне такой выбор не нравится", - цитирует бывшего футболиста, поигравшего в России за "Москву", грозненский "Терек" и "Ростов", Чемпионат.

Напомним, Гацкан продлил контракт с "Ростовом". | soccernews.ru

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